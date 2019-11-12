راكيتيتش وفيراتي أبرز مصابي فترة التوقف الدولي

تشهد فترة التوقف الدولي الحالية، العديد من إصابات اللاعبين، في أوقات مهمة خاصة للمنتخبات الأوروبية خلال المراحل الأخيرة من حسم التأهل ليورو 2020.

حيث سيغيب الكرواتي إيفان راكيتيتش، عن منتخب بلاده في مباراتي سلوفاكيا ضمن التصفيات بسبب التهاب في وتر العرقوب.

وشعر نجم الوسط بآلام في المران الأخير له مع برشلونة، ووفقاً للتقارير فإنه يحتاج إلى أسبوع على الأقل للشفاء.

كما خرج بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس من قائمة فرنسا لمواجهة مولدوفا وألبانيا خلال فترة التوقف الدولي بعد تعرضه لإصابة في أضلاعه أثناء مباراة فريقه أمام ميلان ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

فيما سيغيب ماركو فيراتي لاعب وسط المنتخب الإيطالي وباريس سان جيرمان عن منتخب بلاده أمام البوسنة وآرمينيا بداعي الإصابة أيضاً.