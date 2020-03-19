راكيتيتش يحسم وجهته المقبلة

أكد تقرير الخميس، أن النجم إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة حسم بشكل كبير وجهته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن راكيتيتش يخطط لوضع نهاية لمسيرته مع البارسا، ويتطلع لحسم مصيره بإنهاء مسيرته في فريقه السابق إشبيلية.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لن يكون أمامه خيار سوى القبول بقرار الدولي الكرواتي ومحاولة تحقيق أقصى استفادة من بيعه.

وأضافت “برشلونة تواصل بالفعل مع وكلاء راكتيتيش لإيجاد حل لمستقبله، حيث يتبقى عام واحد على نهاية عقده ولا يوجد إمكانية للتجديد في يونيو المقبل”.

وتابعت “الإدارة راضية تماماً عما قدمه إيفان خلال السنوات الماضية، حيث فضل اللاعب الاستمرار مع برشلونة، رغم تلقيه أكثر من عرض ضخم في السنوات الأخيرة”.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة وإشبيلية تواصلا معاً لكن المفاوضات في مرحلة مبكرة جداً، وينتظر النادي الأندلسي أن يحدد برشلونة سعراً لراكيتيتش، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان راكيتيتش قد انضم قبل 6 مواسم إلى برشلونة مقابل 20 مليون يورو، وحقق عدداً كبيراً من الألقاب على المستويين المحلي والقاري.

على الجانب الآخر، يقتنع إشبيلية تماماً بإمكانيات الكرواتي ويعتقد مسؤولوه أنه قادر على الاستمرار في تقديم أداء قوي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب ارتباطه بعلاقة مميزة مع الجماهير الأندلسية وحبه للمدينة والنادي.