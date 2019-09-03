راكيتيتش يشعر بالإهانة بعد إغلاق سوق الانتقالات

كشف كريستوبال سوريا المقرب من إيفان راكيتيتش منذ كان لاعباً في صفوف إشبيلية أن الدولي الكرواتي منزعج بشكل كبير منذ إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أمس.

وكان نجم الوسط أحد أهم اللاعبين المطلوبين خلال سوق الانتقالات الصيفي، في وقت لم يتمسك به برشلونة ولم يبحث له عن العرض المناسب.

وتسببت هذه الحالة في غضب شديد وانزعاج لدى راكيتيتش الذي يشعر بعدم احترام من قبل إدارة النادي تجاهه في الأشهر الأخيرة.

ووفقاً لسوريا، لم يكن راكيتيتش حتى الساعات الأخيرة من السوق يعلم شيئاً عن مستقبله، وما إذا كان سيرحل عن البارسا أم سيبقى.

جعل هذا الأمر النجم الكرواتي مختفياً عن الأنظار ولا يتحدث مع أحد أمس، نظراً لشعوره بعدم التقدير من قبل إدارة ناديه التي وعدته في بداية السوق بأنه سيكون ضمن خطط الفريق، لكنه لم يجد ذلك.

يذكر أن المدرب إيرنيستو فالفيردي يعد أحد أبرز الداعمين لراكيتيتش، لكن النجم الكرواتي يشعر أيضاً أنه لم ينل الاهتمام الكافي للإبقاء عليه.