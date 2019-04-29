راكيتيتش يوجه رسالة لبرشلونة ويونايتد ويوفنتوس

كشف النجم إيفان راكيتيتش عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن كامب ناو.

وبات مستقبل الدولي الكرواتي محط العديد من الشائعات مؤخراً، بعدما ربطته تقارير بمانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وإنتر.

ويواجه نجم الوسط منافسة محتدمة في خط وسط البارسا، كما أنه وصل إلى عامه الـ 31 مما سيعقد من مهمته الموسم القادم.

وقال راكيتيتش لوسائل الإعلام رداً على شائعات رحيله: "لا أريد الانتقال لفريق آخر، أتمنى أن يرى رئيس النادي والمدرب والجماهير الأمر كما أراه أنا.

"أتمنى أن يخبروني بأن بإمكاني البقاء هنا 3 أعوام أخرى".

وختم بقوله: "كل شيء ممكن أن يحدث في عالم كرة القدم، لكني هادىء حيال ما سيحصل".

يذكر أن راكيتيتش يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى عام 2021.