راموس: أتمنى بقاء نافاس في ريال مدريد

أعرب سيرخيو راموس عن رغبته في بقاء زميله كايلور نافاس مع ريال مدريد هذا الموسم.

وكان من المتوقع رحيل الدولي الكوستاريكي فور نهاية موسم 2018-2019 بعد إعلان المدرب زين الدين زيدان نيته الاعتماد على تيبو كورتوا في حراسة المرمى للموسم الجديد.

ورغم اهتمام العديد من الأندية بالحارس المخضرم مثل يوفنتوس وبورتو وبنفيكا وباريس سان جيرمان، إلا أن المطالب المالية الكبيرة من جانب ريال حالت دون إتمام أي صفقة.

ووصل لنافاس عرض من بطل فرنسا بقيمة 15 مليون يورو، لكن النادي الملكي يريد 20 مليون يورو على الأقل لإتمام الصفقة.

وسئل راموس عن موقفه تجاه زميله، فأجاب في تصريحات لصحيفة "آس": "أريده أن يبقى. ريال مدريد يجب أن يمتلك حارسي مرمى من الطراز العالي، ونافاس أحد أفضل 3 حراس مرمى في العالم. إنه حارس مرمى جيد وصديق رائع".

يذكر أن العديد من التقارير تحدثت عن استخدام ريال لنافاس ضمن مساعيه للتوقيع مع نيمار من باريس سان جيرمان، إذ يعرضه ضمن صفقة تبادلية قد تنقل جناح برشلونة السابق للعاصمة الإسبانية.