راموس: الحكام لا يتعاملون باحترام مع اللاعبين

انتقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أداء التحكيم في مباراة فريقه أمس أمام ليفانتي ضمن الدوري الإسباني، والتي شهدت خسارة الملكي بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة ليفقد الصدارة لصالح غريمه برشلونة.

وقال راموس في تصريحات عقب المباراة: "كانت أمسية سيئة للغاية وأقول كذلك أننا نمر بفترة حرجة من الموسم، علينا أن نطوي الصفحة، هنالك الكثير لنقدمه ولكن أي خطأ صغير سيكلف جميع البطولات.

"لا يروق لي الحديث عن الحكام، لكن أحياناً يجعلوك تشكك في قرارتهم وتفكر فيها، المعايير لديهم تختلف بمرور الأيام، آخر لمسة يد لي كانت في مباراة السوبر أمام فالنسيا وتم احتسابها ركلة جزاء، أمام ليفانتي لمست الكرة يد المدافعين مرتين ولم يحتسب الحكم أي شيء.

"سألت الحكم عما إذا كان لديه أي مشكلة شخصية معي، وإن كان لديه، فعلهي أن يخبرني حتى نصلح الأمر، كان ذلك في الدقيقة العاشرة".

وشدد: "أشهر في وجهي البطاقة الصفراء، بعد لمسة عادية وأدركت بعدها أنه يستقصدني، وأنه سيحاول أن يخرجني عن تركيزي في كل لمسة أقوم بها، لا أعلم السبب لكن الأمر غير مقبول.

"الحكام في السابق كانوا محترمين ويتحدثون معنا كثيراً بأدب، لكن في الوقت الحالي الأمور اختلفت، قادة الفرق متواجدون لمساعدة الحكم".

وعن اضطهاده من قبل الحكام: " لا أشعر بأني مطارد أو مضطهد، إذا عملت شيء خاطئ فسأنتقد نفسي، من يريد مشاهدة بطاقاتي فليرى سيرتي الذاتية".

وأبدى راموس حزنه الشديد بسبب إصابة زميله إيدن هازارد، مؤكداً أن نفس الإصابة عادت إليه مرة أخرى".

يذكر أن ريال مدريد بات يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة بفارق نقطتين.