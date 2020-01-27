راموس: الفوز على بلد الوليد الأصعب هذا الموسم

اعترف سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بصعوبة المباراة أمام بلد الوليد ضمن الدوري الإسباني، والتي فاز فيها الملكي بصعوبة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة برأسية ناتشو على ملعب نويفو خوسيه زوريا.

وقال راموس: "كانت مباراة صعبة، من الأصعب هذا الموسم، وجدنا صعوبة كبيرة في لعب الكرة، والتمرير والتحرك خاصة في الشوط الأول.

"بدت الأمور أفضل في الشوط الثاني ووجدنا المساحات وتمكنا من إلحاق الضرر بهم ثم سجلنا هدف الفوز عن طريق ناتشو بعد عرضية (توني) كروس، نحن سعداء جداً ".

أما مسجل الهدف ناتشو فيرنانديز فأكد بدوره: "أنا سعيد بتسجيل الهدف وجلب الفوز الذي وضعنا في صدارة الدوري مرة أخرى.

"لم أكن سأتقدم في كرة الهدف لكن (المدرب زين الدين) زيدان طلب مني التقدم عند القائم الأول للمرنى وصادف الحظ أن الهدف جاء من نفس المكان".

يذكر أن ريال مدريد انفرد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.