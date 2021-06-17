راموس باكياً: لن أقول وداعاً وسأعود إلى مدريد

ودع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق جماهير الفريق بعد إعلان نهاية مشوار دام لـ 16 عاماً مع النادي الملكي أمس الأربعاء.

وخلال المؤتمر الصحفي لراموس اليوم الخميس، تحدث فلورينتينو بيريز رئيس النادي أولاً، وقال: "اليوم مليء بالمشاعر والعاطفة (بمن فيهم أنا)، اليوم ليس يوماً سهلاً، كل الحب والتقدير لراموس.

"لن أنسى يوم 8 سبتمبر عندما وصل إلى هنا قبل 16 عاماً، عزيزي راموس لقد صنعت لنفسك مسيرة رائعة، أنا فخور للغاية، أنت مرجع وأحد أساطير ريال مدريد، لقد كنت قائداً للفريق.

"شكراً لك على كل ما قدمته للنادي، لقد ضحيت كثيراً من أجل هذا القميص.

"اليوم جميع مشجعي ريال مدريد -وأنا على وجه الخصوص- يقدمون لك كل التحية والشكر على مجهوداتك مع الفريق، كنت مميزاً جداً بالنسبة لنا، هذا هو بيتك دائماً، شكراً لك، ستبقى دائماً رجل العاشرة".

راموس يبكي خلال المؤتمر

من ناحية أخرى، لم يتمالك المدافع نفسه خلال المؤتمر وقال باكياً: "أشكر الرئيس والمدربين وزملائي والعاملين في النادي، قضيت هنا سنوات عديدة، سيبقى ريال مدريد في قلبي دائماً.

"كنت أود توديع ريال مدريد مع الجماهير في الملعب، تلك اللحظة من أصعب لحظات حياتي، كنت صبياً عندما جئت، واليوم لدي عائلة رائعة، أريد أن أشكركم جميعاً.

"حققت 22 لقباً مع الفريق، قدمت الكثير من الجهد والتضحية، مرحلة رائعة اقتربت من نهايتها، ولا شيء سيكون مثلما عشته هنا.

"لن أقول وداعاً، بل سأقول إلى اللقاء، سأعود إلى هنا يوماً ما عاجلاً أم آجلاً".

وأتم: "أشكر عائلتي التي ساعدتني في جميع الأوقات، أشكركم لتحملكم مسيرتي الكبيرة ، أشكر الرئيس واللاعبين والجميع، الآن أنا مستعد لتحدٍ آخر".