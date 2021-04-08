راموس: ريال مدريد عانى بسبب ميسي

أكد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أن عدم وجود ليونيل ميسي كان سيحرم برشلونة من الكثير من الألقاب.

وفاز راموس مع ريال بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وبلقب الدوري الإسباني 5 مرات، وهو نصف العدد الذي حققه "ليو" مع البارسا محلياً.

واعترف راموس في برنامجه الوثائقي "أسطورة سيرخيو راموس": "عانينا بسبب ميسي خلال الأعوام الماضية، ربما كنا سنفوز بالمزيد من الألقاب لو لم يلعب مع برشلونة".

"مرت فترة وجهنا فيها تشكيلة برشلونة الأفضل في التاريخ، كان لدينا مدرب عظيم (جوزيه مورينيو)، لكننا واجهنا صعوبات في التغلب عليهم.

"لم نفز بالكثير من المواجهات، وشهدت تلك الفترة الكثير من التوتر بسببنا أو بسببهم".

يذكر أن ريال مدريد سيلاقي برشلونة في الكلاسيكو الأحد القادم، وستكون حظوظ الفائز كبيرة في منافسة أتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني.