راموس: سأقدم كل ما لدي لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

أكد نجم الدفاع المخضرم الإسباني سيرخيو راموس أنه سيقدم كل ما لديه من أجل باريس سان جيرمان حين يواجه فريقه السابق ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت القرعة يوم الاثنين وأسفرت عن مواجهة مرتقبة بين عملاقي القارة الأوروبية.

وقال راموس في تصريحات إعلامية: "حينما وصلت في الطائرة اعتقدت أننا سنواجه مانشستر يونايتد، لكن تبين فيما بعد أن القرعة ألغيت وتم إعادتها.

"كنت أفضل تجنب مواجهة ريال مدريد لكن العودة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو تجلب لي السرور.

"لا يعرف أحد ما يخبئه له القدر، كنت أحبذ مواجهة طرف آخر، فأنتم تعرفون مقدار الحب الذي أكنه لريال مدريد.

"لكن حان الوقت الآن للدفاع عن باريس سان جيرمان، سأفعل كل ما بوسعي لمساعدتهم على العبور للدور التالي.

"هذا هو الفريق الذي راهن علي وسأحارب حتى الموت من أجله."