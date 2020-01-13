راموس: فالفيردي أحسن التصرف

أثنى قائد ريال مدريد سيرخيو راموس على تدخل زميله الشاب فيديريكو فالفيردي بحق مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا لمنعه من تسجيل هدف الفوز في نهائي السوبر الإسباني في الدقائق الأخيرة للشوط الإضافي الثاني.

ورغم حصول الأوروغوياني على بطاقة حمراء، إلا أن المدافع أندلسي المولد، أصر على أنه كان سيفعل الشيء ذاته لو كان في نفس الموقف.

وبعد المباراة، قال راموس لوسائل الإعلام: "ريال مدريد أكبر وأنجح نادٍ في العالم لشيء ما، ولهذا لا يتوقف عن حصد الألقاب على مدار تاريخه، ومن أجل هذا نستمر في فعل ذلك جيلاً بعد جيل، هذا سر عظمة ريال مدريد".

وعن وصوله للقبه الشخصي رقم 21 مع ريال، قال "بالنسبة لي كان يوماً خاصاً. وعندما تأتي سنواتك الأخيرة ترى الأمور بشكل مختلف، هذا اللقب كان من التحديات ويتبقى لدي لقبان لأكون الأكثر حصولاً على الألقاب في تاريخ النادي، وآمل أن يحدث ذلك".

وسُئل لماذا لم يسدد ركلة الجزاء بطريقة بانينكا المفضلة بالنسبة له، قال "نعم فكرت في تنفيذها بهذه الطريقة، لكني لم أكن اشعر بأريحية بسبب كاحلي".

وأضاف بشأن الإصابة التي تعرض لها في الشوط الثاني "تعرضت لإصابة في كاحلي، وكنت قلقاً للغاية، لكن في النهاية عندما على المحك تنسى الألم، وآمل أن يمتد الأمر لفترة طويلة".

وختم حديثه برسالة لفالفيردي الذي تصدر عناوين الصحف الإسبانية الأمس، قائلاً "أعتقد أن أي لاعب في فريقنا كان سيتصرف بنفس الطريقة، كانت مباراة حاسمة وكان علينا أن نفوز".

وكان لقب السوبر الإسباني الأول بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان في ولايته الثانية، ولقب السوبر الحادي عشر في تاريخ النادي، ليقلص الفارق مع برشلونة إلى لقبين فقط.