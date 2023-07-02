راموس في طريقه للحاق بـ ميسي في إنتر ميامي

يجري إنتر ميامي الأميركي محادثات مع نجم الدفاع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس في صفقة محتملة من شأنها جمعه بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق واحد من جديد.

وتزامل اللاعبان في صفوف باريس سان جيرمان لموسمين قبل أن يرحلا سوياً بعد انتهاء عقديهما.

وقرر "ليو" ارتداء قميص إنتر ميامي في نهاية المطاف رغم تهافت أندية كبيرة على توقيعه مثل برشلونة والهلال السعودي.

بدوره، بدا أن راموس (37 عاماً) يقترب من الرجوع إلى إشبيلية الذي أطلقه للنجومية في السابق، كما عبرت أندية سعودية عن رغبتها في ضمه أيضاً.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن المدافع المخضرم يجري مفاوضات حالياً مع النادي الأميركي المملوك من قبل الإنجليزي ديفيد بيكهام.

كما أن الإسباني جوردي آلبا مرشح أيضاً لارتداء قميص الفريق المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين.

يذكر أن إنتر ميامي عين مؤخراً المدير الفني الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو مدرب برشلونة ضمن مساعي الفريق للنهوض بمستواه بعد فترة محبطة شهدت نتائج سيئة تحت إشراف المدرب الإنجليزي فيل نيفيل.