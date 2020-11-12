راموس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

أصبح سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد قريباً من الرحيل عن الفريق بسبب عدم توصله لاتفاق نهائي مع فلورنتينو بيريز ومجلس الإدارة بخصوص تمديد عقده.

ويستطيع راموس التعاقد مع أي فريق آخر مطلع العام القادم، على أن ينتقل إلى صفوفه الصيف المقبل، وذلك وفقاً لقانون فيفا الذي يسمح لاي لاعب بالتعاقد مع نادي آخر قبل 6 أشهر من انتهاء عقده، علماً بأن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي صيف 2021.

وصرح كريستوبال سوريا المقرب من راموس بأن مسألة تجديد العقد لا تجري كما يريد قائد ريال مدريد، مما يجعله أقرب للرحيل من البقاء.

ويعتبر سوريا من مناصري إشبيلية وبرشلونة، وقد قال عبر برنامج "إل تشيرنغيتو" الذي يقدمه جوسيب بذريرول: “الكلام لن يعجب ريال مدريد، المسألة معقدة جداً”.

وأضاف “لا يوجد قرار نهائي وواضح بالنسبة لي، كل ما أريد قوله بأني أتمنى الأفضل لصديقي، أعلم أن راموس يريد البقاء في ريال مدريد. رغم ذلك أراه خارج ريال مدريد بنسبة 80%، نسبة استمراره لا تتجاوز 20%”.

وأنهى حديثه بالقول “المفاوضات معقدة للغاية، فلورنتينو بيريز يبدو أنه الرئيس الوحيد في العالم الذي لا يعلم بأن راموس يستطيع التعاقد مع فريق آخر في غضون 49 يوماً، كل رؤوساء الأندية في العالم يعلمون ذلك باستثنائه هو. راموس خارج ريال مدريد بنسبة 80%، هذا هو رأيي، وهذه المعلومات التي أعرفها”.