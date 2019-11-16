راموس لا يريد الجلوس على مقاعد البدلاء

أعرب سيرخيو راموس، مدافع وقائد المنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الساحق على مالطا (7-0) الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سعيد جداً، كانت أفضل طريقة لتلقي الشارة الذهبية، بانتصار كبير والظهور بأداء جيد، فكانت فرحة مضاعفة على المستويين الشخصي والجماعي".

وتسلم راموس الشارة الذهبية من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة بقميص لا روخا في التاريخ، وهو الإنجاز الذي وصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف: "مالطا تراجعت منذ اللحظة الأولى، ونحن حاولنا على الأطراف، ثم عبر التقدم بين الخطوط، وسعداء جداً بما قدمناه".

وعن استبداله، قال: "المباراة سمحت للمدرب بإجراء تغييرات، لكي يقوم باختبار زملائي البدلاء، لست معتاداً على ذلك، ولا أريد أن أعتاد الجلوس على مقاعد البدلاء".

واختتم قائد ريال مدريد، بقوله: "أشكر جماهير قادش على دعمها، فالجماهير دائما مهمة، ونأمل أن يأتي الجميع لدعمنا في المباراة المقبلة، يوم الاثنين".