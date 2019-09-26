راموس: لن أغادر ريال مدريد

ألمح سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى أن تمديد عقده يتوقف على النادي الملكي، مؤكداً رغبته في البقاء ضمن فريق المدرب زين الدين زيدان.

وقال الدولي الإسباني في مقابلة صحفية مع مواطنته إذاعة "إندا سيرو": "ارتبط بعقد مع ريال ما زال سارياً لعام ونصف. إذا ما رغب المسؤولون في النادي بتمديده، فسأوقع بكل تأكيد في غضون 5 دقائق".

وينتهي عقد صاحب الـ 33 عاماً مع ريال مدريد عام 2021، وتناقلت وسائل الإعلام مؤخراً أن المفاوضات بشأن تمديده حتى 2022 بدأت بالفعل.

واختتم حديثه حول قضية تجديد عقده: "لا أرى نفسي خارج ريال مدريد".

كان راموس انتقل للنادي الملكي عام 2005 قادماً من إشبيلية، ومنذ وصوله خاض أكثر من 600 مباراة بقميص النادي واحتفل معه بأكثر من 20 لقباً

وعلى الرغم من ذلك، انتشرت شائعات الصيف الماضي أكدت أن راموس طلب تصريحاً للانتقال إلى الصين بعد الموسم الكارثي لريال مدريد.