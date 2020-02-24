راموس مهدد بعقوبة تبعده عن الكلاسيكو

يواجه سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، خطر الغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، الأحد المقبل، بعد قيامه بتوجيه انتقادات قوية لهيرنانديز هيرنانديز حكم مباراة فريقه أمام ليفانتي ضمن الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "ناسيونال" الإسبانية، الأحد، أن راموس انتقد الحكم بعد عدم احتسابه ركلة جزاء لصالح ريال من وجهة نظر قائد الفريق، إضافة إلى توجيه بطاقة صفراء له بداية اللقاء.

وتنص قوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على إيقاف أي لاعب لمدة لا تقل عن مباراتين، في حال توجيهه انتقادات لاذعة إلى الحكام بعد نهاية المباريات، لذلك قد يتعرض راموس للعقوبة في حال توجيه الاتهام له.

يذكر أن إيدين هازارد سيغيب بشكل مؤكد عن مواجهة الكلاسيكو، بعد تعرضه لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب قرابة الشهرين.