راموس: نحن مع زيدان حتى الموت

دافع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد عن المدير الفني زين الدين زيدان، أمام المطالب برحيله جراء نتائج الفريق المتذبذبة.

ويستعد ريال لمواجهة غالاتاساراي غداً الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال راموس: "لا يمكننا سوى اللعب لتغيير النتائج، سنحاول ألا نخسر نقاط في المباريات القادمة، نرغب في العودة إلى طريق الانتصارات وتقديم مباراة تليق باسم ريال مدريد".

وعند سؤاله عن إمكانية تولي مورينيو تدريب الفريق في حال رحيل زيدان، قال راموس: "يجب أن نفكر في فريقنا، لا يمكننا التعامل مع أراء الناس، زيدان عالج الفريق وإنه يعرف الفريق بكل تفاصيله.

"إذا كان هناك شيء يميز تركيا فهو حبهم لكرة القدم، الأجواء تكون جميلة في الملاعب".

وعن مواجهة راداميل فالكاو مهاجم صاحب الضيافة، قال: "إنه لاعب رائع يشكل تهديداً حقيقياً لنا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أن زيدان يستحق المزيد من الاحترام بعد كل ما قدمه لريال مدريد، نحن معه حتى الموت، الطريقة الوحيدة لتحسين الأوضاع هي أن نتحد جميعاً".