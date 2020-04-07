راموس وبيكيه يتحدان ضد فيروس كورونا

طالب سيرخيو راموس وجيرارد بيكيه، قائدا ريال مدريد وبرشلونة، بـ «بالوقوف سوياً في هذا الوقت»، وذلك ضمن حملة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام.

وقال اللاعبان خلال مقطع فيديو ضمن الحملة: «كما تعلمون يجب أن نكون معاً في هذا الوقت».

ونادت الحملة بالبقاء في المنزل واتباع تعليمات وتوصيات منظمة الصحة العالمية والقيام بتدريبات داخل المنازل حتى يكون المرء نشيط، وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وناشد قائد الميرينغي والمنتخب الإسباني الأشخاص، قائلاً: «يجب أن نحافظ على المسافات بيننا ولكن لا يجب أن نخسر نهجنا. نرى اختلافاتنا ولكن إذا اتحدنا سنصبح أكثر قوة. كن إيجابياً. كن قوياً. هيا بنا».

وفي الفيديو، قال قائد الفريق الكتالوني إن «نشيط» تعني أن تقوم بدورك كل يوم وأن تتدرب وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية وتقوم بتدريبات القوة والتوازن والقفز بالحبل والرقص واتباع التدريبات عبر الإنترنت وألعاب الفيديو.

وكان ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن الأندية التي انضمت للحملة وطالبت جماهيرها بنسيان الخصومة والاتحاد سوياً والانضمام لمبادرة «كن نشيطاً» لهزيمة الفيـروس.