راموس يعلم ريال مدريد بقراره النهائي

قال تقرير إسباني، اليوم الأربعاء أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، أبلغ الإدارة بقراره النهائي حول مستقبله.

وينتهي عقد الدولي الإسباني المخضرم مع ريال نهاية هذا الموسم، وقدم له فلورنتينيو بيريز، رئيس النادي، عرضاً للتجديد لمدة موسمين مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، نظراً للأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وهو ما رفضه اللاعب.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الصادرة من كتالونيا، أن راموس لن يعدل عن رأيه، وسيتمسك بموقفه الحالي برفض عرض ريال، بل إن الأمر قد وصل إلى أنه أبلغ ناديه بأن مستقبله سيكون في فريق أوروبي آخر يمكنه تلبية مطالبه المالية.

وأوضح التقرير، أنه لا نية لدى ريال مدريد لتقديم عرض محسن لتغيير قرار راموس، وستشهد فترة الصيف رحيل المدافع عن النادي الذي يتواجد بين جدرانه منذ عام 2005.

وأشار التقرير، إلى أن ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونيخ بات الأقرب لتعويض رحيل راموس الوشيك، خاصة وأنه سينضم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده هو الآخر مع ناديه نهاية الموسم.

يذكر أن راموس سيغيب عن ريال مدريد حتى أبريل المقبل لخضوعه إلى جراحة في الغضروف المفصلي للركبة.