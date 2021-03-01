راموس يترقب 3 أنباء سارة

يترقب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد 3 أنباء سارة خلال الفترة القادمة.

وخضع المدافع المخضرم لجراحة في الركبة في السادس من الشهر الماضي، ويغيب حالياً عن المشاركة في المباريات مع ريال مدريد.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه تأكد غياب راموس عن لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد، لكنه سيعود أمام أتالانتا فى إياب ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن راموس سيحصل على عقده الجديد في مارس، بعد أن أخذت المفاوضات منعطفاً إيجابياً في الفترة الأخيرة مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأوضحت أن راموس ينتظر المشاركة مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ليكون واحداً من 3 لاعبين فقط نجحوا في المشاركة مع الماتادور خلال 17 عاماً، إلى جانب إيكر كاسياس وريكاردو زامورا.