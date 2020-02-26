راموس يحذر من ارتكاب الأخطاء أمام سيتي وبرشلونة

حذر سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد من ارتكاب الأخطاء خلال مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن أي خطأً صغير قد يكلفهم اللقب.

وقال الإسباني المخضرم: «هامش الخطأ أمام مانشستر سيتي أو يوم الأحد أمام برشلونة حتى لو كان صغيراً قد يكلفنا لقباً، هذه المباريات هي ما تجعل اللاعبين مختلفين، حان الوقت للحديث على أرض الملعب وليس خارجه».

وعن بيب غوارديولا مدرب سيتي، قال: «لدي احترام كبير لغوارديولا، إنه مدرب رائع، وأرقامه تتحدث عن نفسها. ومانشستر سيتي ليس في أفضلية سوى بسبب أن مدربه هو غوارديولا».

وحول إمكانية تجديد عقده مع ريال مدريد، علق قائلاً: «كنا نتحدث عن موضوع التجديد لأسابيع. علاقتي مع النادي جيدة جداً. لست في عجلة من أمري، سنتوصل إلى تفاهم. أفهم فلسفة النادي عندما تكون لدى اللاعبين سن معينة فإنه يجدد عاماً بعام. وهذا الأمر لا يقلق الناس لأنه إذا كان النادي يريدني أن أستمر، سأستمر هنا».