راموس يحلم بتحطيم رقم راؤول التاريخي

يحلم سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، بتحطيم أحد أبرز الأرقام القياسية التاريخية للنادي الملكي، في حال استئناف المنافسات بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

سلطت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية الضوء على الإنجاز المرتقب لراموس، بعد أن منحت السلطات الإسبانية الضوء الأخضر لرابطة الليغا باستئناف منافسات الموسم الشهر القادم.

وقالت الصحيفة أن راموس يعد من أبرز نجوم الميرينغي خلال القرن الـ21، حيث شارك في 1089 مباراة بقميص الفريق، من بينها 252 مباراة ارتدى خلالها شارة القيادة.

وأضافت الصحيفة أن راموس لا تفصله سوى 46 مباراة لمعادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم المهاجم راؤول غونزاليس، كأكثر اللاعبين الذين حملوا شارة قيادة الميرينغي خلال المباريات، حيث خاض مهاجم ريال مدريد السابق 298 مباراة وهو يحمل الشارة.

وكان راموس قد حصل على شارة قيادة ريال مدريد، خلفاً للحارس المخضرم إيكر كاسياس لاعب الفريق السابق، والذي حمل الشارة في 234 مباراة احتل بها المركز الثالث في القائمة.