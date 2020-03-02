راموس يرد على بيكيه بعد فوز ريال مدريد بالكلاسيكو

ذكرت تقارير أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، رد على تصريحات غريمه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عقب نهاية مباراة الكلاسيكو التي فاز الملكي فيها بهدفين نظيفين.

وكان بيكيه قد قال عقب اللقاء، أنه شاهد أسوأ نسخة لريال مدريد في الكلاسيكو، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في الشوط الأول.

ورد راموس في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "رأي الجميع يُحترم، لكني أفضل الفوز بجميع مباريات الكلاسيكو إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سيء في الشوط الأول.

"الشيء المهم كان استعادة الصدارة وبالفعل نجحنا في تحقيق ذلك، لو خسرنا اللقاء لكنا ابتعدنا عن برشلونة بفارق 5 نقاط، سنقاتل حتى النهاية".

وشدد راموس "عودة كريستيانو رونالدو لرؤية انتصار زملائه السابقين بالكلاسيكو أمر مبهج للغاية.

"فينيسيوس جونيور؟ كان في عجلة من أمره وتحت الضغط، إنه لاعب شاب وموهوب، يجب علينا أن نمنحه الوقت الكافي، لأن لديه الجرأة والشخصية ويساعد كثيراً في الدفاع".

وحقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً بهدفين دون رد، أمس الأحد، ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني ليستعيد الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.