راموس يصارع الوقت للحاق بالكلاسيكو

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، النقاب عن تطورات بشأن حالة المدافع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، قبيل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد الغريم التقليدي برشلونة السبت المقبل، ضمن الدوري الإسباني الذي يحمل الميرينغي لقبه.

وغاب راموس عن ريال مدريد في المباراة الماضية ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا بداعي الإصابة.

وأفادت الصحيفة المقربة من الشأن المدريدي بأن راموس عاد للمس الكرة من جديد في تدريبات ريال، حيث تدرب على ملعب فالديبيباس من جديد بشكل منفرد، مساء الخميس.

وأوضحت أن راموس يصارع الوقت للحاق بمواجهة الكلاسيكو، وعاد للتدرب على العشب من جديد بعدما توقف يوم الأربعاء واكتفى بالتدرب في صالة الألعاب الرياضية، مع العلم أنه تدرب على العشب الاثنين الماضي.

وتلقى ريال مدريد خسارة مفاجئة على يد قادش بهدف دون رد في المرحلة الماضية من الدوري الإسباني، قبل أن يخسر في دوري الابطال أمام شاختار دونيتسك بهدفين لثلاثة.