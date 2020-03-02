راموس يصف حضور رونالدو الكلاسيكو بـ "المبهج"

أشاد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، بحضور زميله السابق كريستيانو رونالدو إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، من أجل مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين، تصريحات قائد الملكي التي أكد خلالها بأن عودة البرتغالي أمر "مبهج للجميع"، خاصة أنه شاهد فوز فريقه السابق على منافسه التقليدي بثنائية نظيفة.

واستغل الدولي البرتغالي تأجيل مباراة يوفنتوس أمام إنتر ضمن الدوري الإيطالي، بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، ليقرر السفر إلى مدريد من أجل حضور الكلاسيكو.

على جانب متصل، تفاعلت جماهير سانتياغو بيرنابيو مع رونالدو، حيث قامت بتحيته قبل المباراة وبعدها.