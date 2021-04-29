راموس يضحي بجزء من راتبه للاستمرار مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "أي بي سي" الإسبانية، أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، وافق على تخفيض راتبه بنسبة 10% لتجديد عقده، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، شرط أن يكون لمدة موسمين.

وقالت الصحيفة أن دائرة المقربين من راموس تنصحه بالبقاء في ريال مدريد في الوقت الحالي، لكنه لا يوجد أي قرار نهائي بشأن مستقبله، وكل شيء يعتمد على النقاش مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي لحسم هذا الملف.

وكان ريال قد عرض على راموس التجديد لموسم مع خيار التمديد لعام آخر، وهي الطريقة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتخطى عمرهم حاجز الـ 30 عاماً.

ويتعافى قائد ريال مدريد من إصابة عضلية، ويصارع الزمن من أجل اللحاق بلقاء تشيلسي يوم 5 مايو المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن راموس (35 عاماً) انضم إلى ريال مدريد عام 2005 قادماً من إشبيلية، ودافع عن ألوانه منذ ذلك الحين في 670 مباراة بجميع البطولات، وسجل 101 هدف إضافة إلى 40 تمريرة حاسمة.