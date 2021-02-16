راموس يطمئن جماهير ريال مدريد

طمأن النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، الجماهير على حالته، بعدما ظهر في مقطع فيديو جديد.

وخضع النجم المخضرم لجراحة في الغضروف المفصلي للركبة، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6-8 أسابيع.

ورغم ذلك، ظهر راموس في مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام» وهو يستعرض مهاراته بالكرة دون معاناة.

ووضحت آثار الجراحة في مقطع الفيديو على الركبة اليسرى لراموس، حيث يضع بعض اللصقات الطبية على مكان الجراحة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.