راموس يعادل رقم الأسطورة خينتو

حقق سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الانتصار الـ 283 له مع الفريق ليعادل رقم الأسطورة باكو خينتو، وذلك عقب الفوز على سيلتا فيغو بنتيجة 3-1 ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وفي انطلاقة موسم الليغا الـ 15 لراموس مع ريال الذي انتقل له قادماً من إشبيلية، شهد الدولي الإسباني على فوز فريقه أمام سيلتا ليصبح رابع لاعب أكثر تحقيقاً للانتصارات في الدوري بتاريخ النادي.

وحقق المدافع المثير للجدل 283 انتصاراً في 420 مباراة خاضها بالليغا مع ريال معادلاً رقم خينتو، لكنه تفوق عليه في تحقيق نفس عدد الانتصارات في مباريات أقل، حيث خاض الراحل 427 مباراة انتصر في 283 منها.

ويواجه راموس حالياً تحدي معادلة رقم مانولو سانشيز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقاً للانتصارات مع الملكي بواقع 312 انتصاراً خلف راؤول غونزاليس (327 انتصاراً) والمتصدر إيكر كاسياس بـ 334 انتصاراً.

يعد راموس خامس أكثر لاعب خوضاً للمباريات في جميع المنافسات مع ريال مدريد وثامن أكثر لاعب خوضاً للمواسم بقميص الملكي، كما أنه يحتل المركز الـ 25 في قائمة هدافي الفريق بـ 84 هدفاً رغم أنه يلعب في مركز الدفاع.