راموس يعود إلى تدريبات ريال مدريد

عاد سيرخيو راموس إلى تدريبات ريال مدريد أمس الأربعاء، بعد غياب دام أكثر من أسبوعين بسبب إصابة في الركبة.

وغاب قائد الملكي عن فريقه منذ الهزيمة أمام أتلتيك بلباو (1-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في 14 يناير وعانى الميرينغي كثيراً في غيابه.

وخرج ريال مدريد من كأس الملك أمام آلكويانو القادم من الدرجة الثالثة الشهر الماضي بينما تجرع هزيمة مفاجئة (1-2) السبت الماضي على ملعبه أمام ليفانتي بعد طرد المدافع إيدير ميليتاو عقب تسع دقائق.

وتراجع ريال مدريد، بعد هذه الهزيمة، إلى المركز الثالث خلف برشلونة بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

يذكر أن المدرب زين الدين زيدان قاد تدريبات الملكي لليوم الثاني على التوالي بعد عودته للعمل لأول مرة الثلاثاء، عقب غياب لفترة قصيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.