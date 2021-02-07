راموس يغيب 10 أسابيع

خضع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد لجراحة في الركبة لإصلاح إصابة تسببت في غيابه عن الملاعب منذ الشهر الماضي.

ولم يشارك الإسباني في أي مباراة منذ خسارة فريقه في كأس السوبر أمام أتلتيك بلباو في 14 يناير الماضي، على الرغم من أنه عاد إلى التدريب الأسبوع الماضي.

وقال النادي في بيان رسمي: “خضع قائدنا راموس لعملية تكللت بالنجاح. سيبدأ عملية التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ولم يحدد النادي موعداً لعودة المدافع لكن وسائل إعلام إسبانية قالت أنه سيغيب لمدة تصل إلى 10 أسابيع.