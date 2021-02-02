راموس يفتح الباب أمام رحيله عن ريال مدريد

تفاعل سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، مع أحد المنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، والذي يشير إلى إمكانية رحيل المدافع نهاية الموسم الجاري.

وأكدت مصادر برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني، الثلاثاء، أن راموس لم يتوصل إلى اتفاق مع ريال بشأن التجديد، لذلك قد يرحل نهائياً في صيف 2021.

ويضغط قائد الملكي من أجل الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 12 مليون يورو، لكن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي يرغب في تخفيض الراتب بسبب الأزمة المالية الحالية.

في المقابل، تزايدت فرص انتقال راموس إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع قدرة مانشستر يونايتد على دفع راتبه السنوي وحاجته إلى قلب دفاع يتمتع بخبرة كبيرة.