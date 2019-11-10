راموس يفسر احتفاله أمام آيبار

فسر نجم ريال مدريد سيرخيو راموس الاحتفال الذي قام به بعد الهدف الذي سجله في رباعية الملكي بمرمى آيبار أمس السبت ضمن الدوري الإسباني.

وسجل راموس من نقطة الجزاء ثم احتفل بهدفه بطريقة غير التي اعتاد عليها، ليقوم لاحقاً بالتفسير عبر تويتر.

وتلقى راموس رسالة من فتاة طالبته بمساعدة أخيها الذي يعاني من مشكلة بصرية، وبسببها لم يتمكن من اللعب مجدداً، ليرد راموس بأنه إذا سجل سيهدي هدفه له.

يذكر أن انتصار ريال مدريد الكبير وضعه في قمة ترتيب الليغا رفقة برشلونة برصيد 25 نقطة لكلٍ منهما.