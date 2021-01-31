راموس يفضل مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان

أصبح النجم سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد مستعداً للرحيل الصيف القادم مع نهاية عقده، فيما يخطط للانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد راموس في صيف العام الجاري 2021، فيما توقفت مفاوضات تجديد عقده بينه وبين ريال مدريد بعدما لم يستطعا التوصل إلى اتفاق، بعدما عرض النادي عليه تمديد العقد لموسمين على أن يحصل على نفس راتبه الحالي، ما يعني حصوله على راتب أقل مما كان يحصل عليه في ظل تخفيض النادي لـ 10% من رواتب جميع اللاعبين في ظل أزمة جائحة كورونا، ما يرفضه القائد.

ويحق لراموس حالياً التفاوض مع أي نادٍ من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي، فيما أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية تحضير شقيق اللاعب ووكيله لانتقال راموس إلى إنجلترا.

وأكد التقرير أن الاختيار الأول لراموس في إنجلترا هو مانشستر يونايتد، في الوقت الذي لا يبدو فيه قائد ريال مدريد مهتماً بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الذي يرغب في الحصول على خدماته بدوره.

ويملك راموس، الذي سيبلغ عامه الـ 35 في مارس القادم عروضاً أيضاً من أندية آسيوية لكن عائلته لا تفضل الانتقال إلى هناك.