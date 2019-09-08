راموس يقترب من تحقيق رقم قياسي دولي

سيخوض سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد اليوم مباراته الدولية رقم 167، عندما يواجه منتخب جزر الفارو ضمن تصفيات يورو 2020، ليُعادل الرقم القياسي الأوروبي لزميله السابق إيكر كاسياس، علماً بأنه يفصله عدد قليل من المباريات لمعادلة الرقم القياسي لعميد لاعبي العالم المصري أحمد حسن.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس بحاجة إلى خوض 17 مباراة للوصول إلى رقم قائد الفراعنة السابق، وهو ما يُسهل تحقيقه في ظل حفاظ المدافع الأندلسي على لياقته ومكانته كقائد لإسبانيا، ولا أحد يهدده حتى الآن مع "لا روخا".

كما ينشد راموس رقماً قياسياً آخر، وهو أن يصبح أفضل مدافع هداف في التاريخ الدولي، إذ سجل 21 هدفاً مع إسبانيا (أحرز 8 أهداف خلال العام الأخير منذ مونديال روسيا)، ويفصله هدف واحد عن إنجاز الأرجنتيني دانييل باساريلا لكن الأخير خاض 70 مباراة دولية فقط.