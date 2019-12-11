راموس يقدم اقتراحاً "غريباً" للكرة الذهبية

تحدث النجم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، عن رأيه فيما يخص جائزة الكرة الذهبية التي توج بها أسطورة برشلونة ليونيل ميسي للمرة السادسة في مشواره، ليفض بذلك الشراكة مع غريمه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

وحل الدولي الإسباني ضيفاً على برنامج "TUDN" الذي يقدمه نجم ريال السابق إيفان زامورانو، حيث لم يتردد في تقديم اقتراح جديد يخص الكرة الذهبية، وهذا بصنع واحدة جديدة تخص ميسي ورونالدو وأخرى لبقية اللاعبين.

وقال راموس: "أثبت ميسي ورونالدو على مدار سنوات أنهما في أعلى هرم كرة القدم، ولهذا أرى أنه من الأجدر أن تتم صناعة كرة ذهبية واحدة ليتنافس عليها هذا الثنائي، وأخرى ليتنافس عليها بقية اللاعبين، أظن أن هذا سيكون عادلاً".

وتحدث المدافع السابق لإشبيلية عن خليفته المرتقب في ريال مدريد، ولم يتردد في ذكر نجم يوفنتوس، ماتيس دي ليخت، حيث قال: "أكاديمية ريال مدريد تحوي العديد من المواهب، وأظن أنه من الواجب الاهتمام بها حتى تحمل المشعل في المستقبل.

"أرى مستقبلاً كبيراً ينتظر مدافع يوفنتوس، ماتيس دي ليخت، ما زال صغيراً في السن، لديه الوقت لكسب الخبرة حتى يصبح مدافعاً كبيراً".

وعن الكلاسيكو القادم ضد برشلونة قال: "المباراة ستكون مهمة جداً، والفريقان يمران بمرحلة جيدة، لهذا كلانا سندخل بحماس كبير من أجل الفوز، آمل أن يكون ذلك من نصيبنا".

وعن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد تابع: "زيدان يحب ريال مدريد أعرف قيمته الكبيرة عنده، مررنا معه بفترات رائعة، وأظن أننا قادرون مع هذا المدرب على تكرار ما حققناه سابقاً، لأنه يعرف ما يحتاجه الفريق".