راموس يكشف موقفه النهائي من الانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت التقارير الصحفية الأخيرة عن القرار النهائي لأسطورة ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس فيما يتعلق بوجهته القادمة خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

ويمكن لنجم الدفاع الإسباني حاليًا الانتقال بصفة مجانية سواء للدوري السعودي أو أي من الدوريات الأوروبية وذلك بعد رحيله عن باريس سان جيرمان مؤخرًا بعد انتهاء عقده.

هل سينتقل راموس إلى الدوري السعودي أم سيبقى في أوروبا؟

وفقًا لموقع "Tribalfootball" نقلًا عن الموقع التركي "Fanatik"، فإن المدافع المخضرم سيرجيو راموس يريد الاستمرار في أوروبا، واستبعد فكرة الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وتشير التقارير أن راموس قريب من الانتقال إلى الدوري التركي، حيث أن كل من نادي غلطة سراي ونادي بشكتاش مهتمان بخدمات المدافع الإسباني، وهناك قبول من بيئة اللاعب حول هذا الأمر، وفي الوقت الحالي قد يكون نادي بشكتاش هو الأقرب.

الجدير بالذكر أن سيرجيو راموس انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2021 في عقد لمدة موسمين، شارك مع النادي الباريسي في 58 مباراة في كافة المسابقات، وسجل خلالها 6 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة واحدة بحسب موقع الانتقالات الشهير "ترانسفر ماركت".