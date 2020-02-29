راموس يمتدح ميسي قبل الكلاسيكو

امتدح قائد ريال مدريد سيرخيو راموس غريمه ليونيل ميسي قائد برشلونة قبل الكلاسيكو.

وفي حديثه عن مستقبل موقعة "الكلاسيكو" مساء الأحد، أشاد راموس بالنجم الأرجنتيني، وأكد أنه يكن "احتراماً كبيراً" له.

وصرح المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عاماً: "أعتقد أنه من أفضل اللاعبين في التاريخ، وأكن له احتراماً كبيراً".

وأضاف: "آمل ألا يكون ميسي في يومه غداً، وإن لم يكن فهذا يعني أننا قد أنجزنا مهمتنا، وسيكون من الأفضل كذلك لو حققنا نتيجة جيدة في المباراة".

ويواجه ريال مدريد غريمه الكتالوني في قمة الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو، الأحد، وهو متأخر بفارق نقطتين عنه في صدارة الترتيب.

وتأتي المواجهة بعد أيام من خسارة الملكي على ملعبه أمام مانشستر سيتي ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة طرد فيها راموس في الدقائق الأخيرة.