راموس يوجه رسالة مؤثرة لفاران قبل انتقاله لمانشستر يونايتد

وجه سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق رسالة مؤثرة لزميله السابق رافاييل فاران قبل انتقال الأخير إلى مانشستر يونايتد.

وبات الدولي الفرنسي على بعد خطوات من التوقيع رسمياً مع فريق الشياطين الحمر مقابل حوالي 50 مليون يورو، علماً بأن زميله السابق سبقه في الرحيل عن ريال بعد انتهاء عقده ليختار بدوره باريس سان جيرمان.

وقضى اللاعبان سوياً فترات تاريخية في الفريق الملكي حققا خلالها العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني في 3 مناسبات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.

وقال راموس لصديقه عبر حسابه في إنستغرام: "العزيز رافا، لا يمكنني إلا أن أشكرك على سنوات صداقتنا وبطولاتنا، أتمنى لك التوفيق في مرحلة جديدة مشوقة من مسيرتك بلا شك." وأرفق مع هذه العبارات صورة لهما بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.