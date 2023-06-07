راموس يوجه رسالة لهاري كين قبل الانتقال إلى ريال مدريد

أشاد أسطورة ريال مدريد المدافع الإسباني سيرجيو راموس بالنجم الإنجليزي هاري كين بعد انتشار العديد من التقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف.

هاري كين الذي استطاع تسجيل 32 هدفًا هذا الموسم مع توتنهام في مختلف المسابقات، قد يغادر الدوري الإنجليزي بعد أن أعرب الميرنغي عن اهتمامه بضمه إلى صفوفه خاصة أن الفريق الآن بحاجة لمن يعوض مكان كريم بنزيما الذي رحل للاتحاد السعودي.

راموس يوجه رسالة لهاري كين بعد ارتباط اسمه بالانتقال لريال مدريد

كشف موقع "Football London" عن رسالة سيرجيو راموس لهاري كين والتي كان عنوانها الأبرز "ريال مدريد هو الأفضل"، وقال: "نصيحتي لأي لاعب هي أن لا يرفض أي فرصة للعب في ريال مدريد.. أنه نادي مميز ويعرف كيف يفوز".

وفي تصريحات صحفية عن كين، قال راموس أيضًا: "أنه لاعب يمتلك حضور بدني مميز، قد لا يستطيع تسجيل العديد من الأهداف كما يفعل في الدوري الإنجليزي وقد يغيب الجانب البدني في إسبانيا، لكن يمكنه أن يفيد الفريق من الناحية التكتيكية وهو جانب مظلوم فيه لا يلقى الكثير من الإشادة".

وتابع: "بنزيما شارك في العديد من نجاحات الريال ولن يكون كين قادرًا على تعويض مكانه، ببساطة لأنه واحد من اللاعبين المميزين في تاريخ النادي".

واختتم رسالته: "ما تحتاج إلى فعله هو أن تكون لديك الإضافة والجودة العالية في الهجوم التي ينتج عنها تسجيل الأهداف، وليس كل أحد يمكنه اللعب لمدريد خاصة وأن هناك الكثير من الضغوطات بسبب سقف التوقعات العالي للفريق دائمًا، لذا يجب أن تكون اللاعب المناسب ليتم اختيارك".