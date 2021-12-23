رانغنيك اجتمع بوالد هالاند تمهيداً لجلب النرويجي إلى يونايتد

اجتمع رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد بوالد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بهدف نقل النرويجي المتألق إلى ملعب أولد ترافورد نهاية الموسم الجاري.

ويسعى بوروسيا دورتموند للإبقاء على نجم هجومه، وسيجتمع معه خلال الفترة القادمة للوقوف على مسألة بقائه.

لكن رانغنيك الذي جلب اللاعب الشاب إلى ريد بول سالزبورغ من مولده عام 2019 يخطط للتعاقد معه مرة أخرى وجلبه إلى يونايتد هذه المرة.

واجتمع المدير الفني الألماني بآلف إنغي هالاند والذي تجمعه به علاقة احترام متبادل حتى يتوصل معه لاتفاق مبدئي.

وسيكون بإمكان أي نادٍ مهتم بضم الهداف صاحب الـ 21 عاماً دفع 75 مليون يورو قيمة الشرط الموجود في عقده الحالي والذي سيتم تفعيله بدءاً من الصيف القادم.

لكن الصفقة تتوقف أيضاً على دفع عمولة إضافية لوالد المهاجم ولوكيل أعماله مينو رايولا.