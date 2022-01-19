رانغنيك لا يمانع رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد دون مقابل

سيسمح رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد للنجم الفرنسي بول بوغبا بوضع نفسه في سوق الانتقالات خلال الفترة القادمة حتى يرحل دون مقابل الصيف القادم.

وستنتهي رحلة لاعب خط الوسط مع النادي الإنجليزي بحلول نهاية الموسم الجاري نظراً لانتهاء عقده، ولا يبدو أن التجديد بات خياراً مناسباً للطرفين.

ويعني هذا أن بوغبا سيرحل عن فريق الشياطين الحمر مجاناً للمرة الثانية.

ورغم أن التوقيع على تمديد يبدو مستبعداً، إلا أن رانغنيك سيواصل اختيار الفرنسي ضمن الفريق عقب تعافيه من الإصابة واستعادة لياقته البدنية.

ويتمنى المدير الفني الألماني أن يكون النجم البالغ من العمر 28 عاماً جاهزاً يوم الجمعة الرابع من فبراير القادم لخوض مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ميدلزبره.

يذكر أن المباراة الأخيرة التي خاضها الفرنسي مع مانشستر يونايتد كانت في مطلع نوفمبر الماضي أمام أتالانتا والتي انتهت بالتعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا.