رانغنيك يتطلع لجعل حنبعل المجبري عضواً مهماً في مانشستر يونايتد

يتطلع المدير الفني الألماني رالف رانغنيك لجعل النجم التونسي الصاعد حنبعل المجبري عضواً مهماً في مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن لاعب خط الوسط حصل على فرصة قضاء عطلة ما بين بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية لكنه فضل الرجوع إلى مانشستر للتدرب مع الفريق الأول في محاولة لإقناع رانغنيك بقدراته.

وسيستمر التونسي في المشاركة مع فريق يونايتد تحت 23 عاماً، لكن المدرب الألماني سيدرس إمكانية استدعائه لتمثيل الفريق الأول إذا ما أثبت نفسه.

وركزت مصادر إعلامية على التطور الكبير والنضج الواضح في مستوى حنبعل المجبري خلال الأشهر الأخيرة.

كما أشيد بقدرة النجم الشاب على التكيف مع المتطلبات البدنية القاسية والتحديات التي يواجهها في المراحل السنية.