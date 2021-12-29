رانغنيك يجتمع بـ 5 لاعبين يريدون الرحيل عن مانشستر يونايتد

سيتحتم على الألماني رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد الاجتماع بخمسة لاعبين يرغبون بالرحيل عن أسوار ملعب أولد ترافورد خلال الفترة المقبلة وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

فقد أدى أسلوب 4-2-2-2 الذي يفضل الألماني انتهاجه لتحييد عدة لاعبين من الفريق وهم الحارس الإنجليزي دين هندرسون والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال والمدافع الكاميروني إيريك بايلي ولاعب الوسط المهاجم الإنجليزي جيسي لينغارد ولاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك.

ولم يجري رانغنيك في المواجهات الثلاث التي أشرف فيها على يونايتد حتى الآن إلا تغييراً وحيداً وعدا عن ذلك حافظ على تشكيلة ثابتة من اللاعبين الأساسيين.

ولا يبدو أن المدير الفني سيعمل على إحداث أي تغيير آخر على أسلوبه خلال الفترة المقبلة، وهو أمر أثار استياء اللاعبين الخمسة مما سيجبر النادي على بيعهم أو إعارتهم خلال سوق الانتقالات الشتوي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في البريميير ليغ برصيد 28 نقطة وأمامه مواجهة مهمة غداً الخميس أمام ضيفه بيرنلي صاحب المركز الثامن عشر على ملعب أولد ترافورد.