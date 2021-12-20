رانغنيك يحث إدارة مانشستر يونايتد على تجنب تجديد عقد بوغبا

يرى رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد أن على إدارة النادي الاستعداد للتخلي عن النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا وعدم محاولة تجديد عقده.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع الشياطين الحمر مع نهاية الموسم الجاري.

وعرض النادي على لاعب خط الوسط تمديد العقد لفترة أطول إلا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين.

وقالت صحيفة "غارديان" أن المدير الفني الألماني يريد أن يكمل بوغبا عقده الحالي بحيث يرحل عن ملعب أولد ترافورد الصيف القادم.

يأتي هذا لأنه رانغنيك ليس معجباً بتصرفات النجم الفرنسي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أسابيع.

كما يرى الألماني أن على يونايتد منع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب من التحدث عن مستقبل موكله وعرضه على أندية أخرى باستمرار كما يحصل حالياً.

يذكر أن لاعب يوفنتوس السابق شارك مع مانشستر يونايتد في 9 مباريات ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وصنع 7 أهداف.