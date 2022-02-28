رانغنيك يشكك في بقاء رونالدو مع مانشستر يونايتد لموسم آخر

شكك رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد ببقاء الهداف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق لموسم آخر.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية أن لدى المدير الفني الألماني تحفظات كبيرة حول استمرار "صاروخ ماديرا" في الفريق لما بعد الصيف القادم.

وقالت مصادر أن صبر رانغنيك على المهاجم البرتغالي بدأ بالنفاذ، بعد تسجيله هدفاً واحداً فقط في آخر 10 مباريات مع يونايتد.

ولم يفكر المدرب باستبعاد رونالدو بعد نظراً لشح الخيارات الهجومية القادرة على التسجيل.

ويعاني الأوروغوياني إيدينسون كافاني من الإصابة، فيما سجل ماركوس راشفورد 5 أهداف خلال 4 أشهر ونصف.

وبعد بداية قوية لرونالدو في أولد ترافورد منذ رجوعه إلى فريق الشياطين الحمر الصيف الماضي، بدأ مستوى المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً في التقهقر بشكلٍ مقلق خلال الأسابيع الأخيرة.

ويرتبط البرتغالي بعقدٍ مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف عام 2023.