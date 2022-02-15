رانغنيك يعترف بافتقار لاعبي مانشستر يونايتد للثقة

اعترف رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد بأن لاعبي الفريق يفتقرون للثقة في الفترة الحالية عقبة سلسلة من النتائج المتواضعة في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق الشياطين الحمر النصر في آخر 3 مباريات متتالية قبل خوضهم مواجهة مؤجلة ومهمة أمام برايتون اليوم من المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد المدير الفني الألماني أن النتائج الأخيرة أثرت على معنويات الفريق حيث قال: "يستطيع أن يفهم أي شخص تأثير النتائج على مردود اللاعبين وثقتهم، الأمر الوحيد الذي نستطيع فعله هو التحدث إليهم باستمرار.

"نريد التركيز على كيفية تسجيل هدفٍ ثانٍ أو ثالث خلال المباريات لتأمين النتيجة."

يذكر أن فوز مانشستر يونايتد اليوم سيعني استعادته للمركز الرابع من غريمه ويست هام الذي يتفوق عليه حالياً بنقطة واحدة وبفارق الأهداف.