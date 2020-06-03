  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. رانغنيك يقترب من خلافة بيولي ومالديني في ميلان

رانغنيك يقترب من خلافة بيولي ومالديني في ميلان

منشور 03 حزيران / يونيو 2020 - 11:16
رالف رانغنيك
رالف رانغنيك

اقترب رالف رانغنيك من تولي منصب المدير الفني لميلان الموسم القادم، بعد وصوله إلى إتفاق شبه رسمي مع ملاك النادي خلال الفترة الماضية.

وأكدت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، الثلاثاء، أن الألماني سيتولى منصبي المدير الفني والمدير الرياضي، مما يعجل برحيل ستيفانو بيولي وباولو مالديني وعدد آخر من قيادات النادي اللومباردي.

وطلب المدير الفني الألماني التعاقد مع عدة لاعبين هذا الصيف، على رأسهم لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، بالإضافة إلى نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا.

يذكر أن رانغنيك سبق له تدريب لايبتزيغ في وقت سابق، بالإضافة إلى عمله لسنوات طويلة في مجال الإدارة الرياضية وتطوير اللاعبين الشبان.

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...