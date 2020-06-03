رانغنيك يقترب من خلافة بيولي ومالديني في ميلان

اقترب رالف رانغنيك من تولي منصب المدير الفني لميلان الموسم القادم، بعد وصوله إلى إتفاق شبه رسمي مع ملاك النادي خلال الفترة الماضية.

وأكدت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، الثلاثاء، أن الألماني سيتولى منصبي المدير الفني والمدير الرياضي، مما يعجل برحيل ستيفانو بيولي وباولو مالديني وعدد آخر من قيادات النادي اللومباردي.

وطلب المدير الفني الألماني التعاقد مع عدة لاعبين هذا الصيف، على رأسهم لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، بالإضافة إلى نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا.

يذكر أن رانغنيك سبق له تدريب لايبتزيغ في وقت سابق، بالإضافة إلى عمله لسنوات طويلة في مجال الإدارة الرياضية وتطوير اللاعبين الشبان.