راوول وبوتشيتينو أبرز المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

بدأ ريال مدريد دراسة الحلول المقترحة بحال استمرار النتائج السلبية مع المدرب زين الدين زيدان.

وتلقى ريال الهزيمة الثانية على التوالي، أمس الأربعاء على يد شاختار بنتيجة 2-3 في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا السقوط بعد الهزيمة السابقة أمام قادش في الدوري الإسباني، مما يثير الشكوك حول مصير زيدان هذا الموسم.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، يأتي على رأس الترشيحات لخلافة "زيزو".

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال لا يفكر في إقالة زيدان في الوقت الحالي، خاصة وأنه قام بإنقاذ الفريق وقلب الطاولة في أكثر من مرة، لكن جميع الاحتمالات تبقى مطروحة.

ويعتبر راؤول غونزاليس نجم الملكي السابق الخيار المفضل لبيريز، لفهمه طبيعة النادي من خلال تجربته كلاعب، وعمله حالياً كمدرب لفريق الشباب (كاستيا).

وقاد راؤول الفريق في 29 مباراة، حقق خلالها 11 فوزاً وتعادل في 10 مناسبات وتلقى 8 هزائم.

الخيار الثاني هو بوتشيتينو، الذي سبق أن غازل ريال في أكثر من مناسبة، كما أنه لا يتولى تدريب أي فريق.

المشكلة في استقطاب الأرجنتيني تتمثل في العقد الطويل الذي سيطلبه، بالإضافة للبند الجزائي المتوقع وضعه في عقده.

ومن المقرر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة القادمة من خلال نتائج ريال مدريد، وأبرزها على الإطلاق كلاسيكو السبت القادم أمام برشلونة.