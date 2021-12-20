رايولا: بقاء هالاند مع بوروسيا دورتموند وارد

أكد مينو رايولا وكيل أعمال النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند أن مسألة البقاء في بوروسيا دورتموند الموسم القادم ما زالت واردة.

وارتبط الهداف البالغ من العمر 21 عاماً بالرحيل عن ملعب سيغنال إيدونا بارك مراراً خلال الأسابيع الماضية نظراً لوجود بند في عقده الحالي يسمح له بالرحيل إذا ما دفع أي طرف مهتم 75 مليون يورو للنادي الألماني نهاية الموسم الجاري.

ويتنافس كبار قارة أوروبا للظفر بتوقيع الهداف الشاب الذي اعترف هانس يواكيم فاتسكه رئيس دورتموند التنفيذي مؤخراً بإمكانية رحيله.

لكن رايولا أكد في تصريحات لبرنامج "نوس" الهولندي أن الموضوع لم يحسم بعد، حيث قال: "لا أستطيع نفي احتمالية بقائه مع دورتموند لعامٍ آخر."

يذكر أن هالاند يرتبط بعقدٍ مع أسود فيستفاليا يمتد حتى صيف عام 2024.