رايولا: بوغبا لن يرحل عن يونايتد في يناير

أكد مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد أنه سيتم الحديث عن مستقبل موكله بعد فترة الانتقالات الشتوية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وأكد خلالها أن أمثال بوغبا لا يرحلون عن فرقهم في يناير بل في الصيف.

وقال رايولا: "أنا متأكد أن مستقبل بول بوغبا سيكون عظيماً، في إنجلترا يعانون من الكثير من الحساسية عند الحديث عنه".

وأضاف مدافعاً عن نفسه بعد الهجوم عليه: "كل ما حدث أني قمت بالتعبير عن أفكاري، لا يوجد أي شيء يستحق كل هذه الضجة.

"كل ما قلته هو أننا سنتحدث عن مستقبل بوغبا خلال الصيف، فالنجوم العظماء مثله لا يرحلون عن فرقهم في يناير أغلب الأوقات".

وأنهى تصريحاته مؤكداً تصريحاته السابقة: "سنرى ما سيحدث الصيف المقبل، فنحن نعيش في عالم يتغير كل يوم".

يذكر أن بوغبا علق بشكل رسمي على تصريحات رايولا وأكد خلالها أن تركيزه في الوقت الحالي منصب على مانشستر يونايتد.